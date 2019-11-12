مصدر عسكري لـRT: مقتل مدني وإصابة آخرين نتيجة استهداف الفصائل المسلحة لحي سيف الدولة بحلب
Sputnik
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أفاد مصدر عسكري سوري لـ RT بمقتل مدني وإصابة آخرين نتيجة استهداف الفصائل المسلحة لحي سيف الدولة في مدينة حلب بقذائف الهاون والصواريخ.
هذا ويتعرض حي سيف الدولة بين الحين والآخر لقذائف المعارضة السورية المسلحة. حيث أفاد المرصد السوري ، أمس الاثنين، بمقتل طفلة نتيجة سقوط قذيفة صاروخية قرب منزلها في الحي، مصدرها مناطق سيطرة الفصائل المسلحة جنوب حلب.
المصدر: RT
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