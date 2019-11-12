أمن الدولة السعودي: أخطاء في فيديو نشرته الإدارة العامة لمكافحة التطرف

قالت رئاسة أمن الدولة السعودية إن القائمين على محتوى الفيديو الترويجي الذي بثه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف بشأن مفهوم التطرف، "لم يوفقوا في إعداده" ونشره "تصرف فردي".

وجاء في بيان نشرته الوكالة السعودية للأنباء "واس"، صادر عن رئاسة أمن الدولة: "إشارة إلى الفيديو الترويجي الذي بثه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة بشأن مفهوم التطرف، فإن رئاسة أمن الدولة توضح أن القائمين على المحتوى المذكور لم يوفقوا في إعداد ذلك الفيديو، نظرا للأخطاء العديدة التي أوردها في تعريف التطرف، كما تبين أن من قام به ونشره تصرف بشكلٍ فردي جانب الصواب، مما استدعى التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجددا".

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كما أشارت رئاسة أمن الدولة إلى ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية بتاريخ 11 نوفمبر 2019 تحت عنوان "عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد"، مؤكدة أن "ما جاء في الخبر المنشور عار عن الصحة، فرئاسة أمن الدولة ليست جهة تنظيمية أو قضائية كما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي للحكم والأنظمة الأساسية الأخرى. وتوضح رئاسة أمن الدولة أنها قامت بالإجراءات النظامية اللازمة ضد صحيفة الوطن لدى الجهات المختصة، نظير الخبر المكذوب الذي نشرته الصحيفة".

وقد أدرجت الإدارة العامة لمكافحة التطرف، الحركة النسوية، في الخانة نفسها مع العبودية واستعباد المرأة والإرهاب والإباحية والإلحاد.

وقالت إن "التطرف بجميع أشكاله يعد آفة مجتمعية من المهم الحذر والتحذير منها.. هناك من يتشدد في مسائل بعينها وهناك من يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع بينما يغالي فريق في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن".

المصدر: وكالات