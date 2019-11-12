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"الجهاد الإسلامي" تعلن إصابة جنود إسرائيليين جراء استهدافها موقعهم قرب غزة بعدد كبير من قذائف الهاون

أخبار العالم العربي

Reuters SUHAIB SALEM
قصف إسرائيلي على غزة
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أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة أنها استهدفت بعدد كبير من قذائف الهاون تجمعا للجنود الإسرائيليين خلف موقع أبو مطيبق العسكري شرق رفح، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وقالت سرايا القدس في بيان عسكري: "في تمام الساعة 3.00 من عصر اليوم الثلاثاء 15 ربيع أول 1441هـ، الموافق 12-11-2019م، تمكنت وحدة المدفعية التابعة لسرايا القدس من إطلاق عدد كبير من قذائف الهاون باتجاه تجمع للجنود الصهاينة خلف موقع أبو مطيبق العسكري شرق رفح".

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وأكد البيان وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، مضيفا أن طائرات إسرائيلية شوهدت وهي تهبط في المكان، وتغادره حاملة المصابين.

المصدر: RT

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