الحكومة العراقية تقر مشروعي مفوضية الانتخابات ومجلس النواب

قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، فيما أقر مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون انتخابات مجلس النواب.

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وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن "المجلس قرر تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، وإقرار مشروعي المفوضية العليا للانتخابات وانتخابات مجلس النواب وإحالتهما إلى البرلمان".

من جهتها، استكملت رئاسة جمهورية العراق صياغة بنود مشروع قانون الانتخابات الجديد، والذي تضمنت أبرز النقاط فيه على:

- تشكيل مفوضية مستقلة من جهات قطاعية متخصصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية. - تصغير الدائرة الانتخابية إلى القضاء بعدما كانت المحافظة دائرة واحدة. - اعتماد نظام الفائز الأعلى من المرشحين وإلغاء قوانين القائمة والتمثيل النسبي. - تقليل عدد مجلس النواب إلى 213 وإلغاء العدد الحالي 329. - منح الشباب فرص الترشيح للانتخابات عبر تقليل سن الترشيح إلى 25 سنة.

وذكر مصدر مقرب، أن القانون الانتخابي المقترح من قبل رئاسة الجمهورية أرسل إلى الحكومة تمهيدا لتوحيد الرؤى وتقديمه إلى مجلس النواب.

المصدر: واع