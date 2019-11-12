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لأول مرة في مصر.. النائب العام يصدر قرارا بشأن مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار العالم العربي

لأول مرة في مصر.. النائب العام يصدر قرارا بشأن مواقع التواصل الاجتماعي
Reuters
مصر
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قرر النائب العام المصري حمادة الصاوي، إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" لرصد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

لأول مرة في مصر.. النائب العام يصدر قرارا بشأن مواقع التواصل الاجتماعي
RT
القرار

وتتكون الإدارة من 3 وحدات وهي: "التواصل مع وسائل الإعلام، والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، والرصد والتحليل".

لأول مرة في مصر.. النائب العام يصدر قرارا بشأن مواقع التواصل الاجتماعي
RT
القرار

ويتولى مسؤولية الإدارة المستحدثة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد من أعضاء النيابة العامة يتم تحديدهم بقرار من النائب العام.

لأول مرة في مصر.. النائب العام يصدر قرارا بشأن مواقع التواصل الاجتماعي
RT
القرار

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT

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