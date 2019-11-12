دانت وزارة الخارجية الإيرانية "بشدة" الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، واغتيال أحد قادة حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيان: "ندين بشدة الغارات الإرهابية الإسرائيلية على قطاع غزة واغتيال أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي، ونؤكد على ضرورة ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية على جرائم الحرب في فلسطين".

إقرأ المزيد

ودعت الخارجية الإيرانية "المنظمات والجهات الإقليمية والدولية إلى العمل بمسؤولياتها القانونية والإنسانية وإيقاف ممارسات الاحتلال الإرهابية والدفاع عن الشعب الفلسطيني".

وأعربت عن أسفها "لاستمرار جرائم الاغتيال ضد الشعب والمقاومين في فلسطين داخل الأراضي المحتلة وخارجها في ظل الدعم المقدم إلى الكيان الصهيوني الغاصب وصمت المجتمع الدولي والمنظمات العالمية إزاء الممارسات الصهيونية الإرهابية".

إقرأ المزيد

وقالت في البيان: "نقدر عاليا المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني البطل، ونؤكد على أن المقاومة والوحدة هما الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني لمقارعة الاحتلال الإسرائيلي الغاصب".

المصدر: RT