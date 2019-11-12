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وزيرة الأشغال الكويتية جنان بوشهري تعلن تقديم استقالتها

أخبار العالم العربي

وزيرة الأشغال الكويتية جنان بوشهري تعلن تقديم استقالتها
كونا
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قدمت وزيرة الأشغال العامة في الكويت، جنان بوشهري، استقالتها من منصة البرلمان خلال جلسة استجواب، طلبها النائب عمر الطبطبائي.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر برلماني قوله إن "مؤيدي طرح الثقة في الوزيرة جنان بوشهري تجاوزوا الـ 25 اسما، وجاء ذلك بعد أن وقع 22 نائبا، على كتابين لطرح الثقة بوزيرة الأشغال، جنان بوشهري لكنهما لم يقدما بشكل رسمي بعد".

وكان النائب الطبطبائي قد قال خلال الاستجواب، إن وزيرة الأشغال تراخت في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما كبد الدولة خسائر فادحة.

وأضاف الطبطبائي أن "ما لا يعلمه المواطنون هو أن مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني لن يوزع عليهم، بل سيتم بيع المساكن بالمنطقة لأن المشروع استثماري".

المصدر: "القبس"

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