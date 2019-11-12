أعرب مجلس الوزراء السعودي عن استنكاره لاستمرار إيران بـ"الخداع والمراوغة" والتباطؤ في توفير المعلومات المطلوبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامجها النووي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، قوله في بيان عقب جلسة للمجلس، إن المملكة أكدت الدعم والتقدير لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و"استنكارها لاستمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة عن برنامجها النووي".

وأضاف البيان، أن المجلس "أكد ضرورة مطالبة (إيران) بالتعاون الكامل، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة".

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وتطرق المجلس إلى "حرص المملكة على نصرة الشعب اليمني.. منذ بدء الأزمة، استجابة لطلب قيادته الشرعية، والسعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث، ولوقف التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض واقع جديد عليه بقوة السلاح، والانقلاب على شرعيته ومؤسساته، وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية الحيوية للعالم".

المصدر: واس