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الرئاسة العراقية: الإصلاح قرار عراقي ونرفض أي تدخل خارجي

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الرئاسة العراقية: الإصلاح قرار عراقي ونرفض أي تدخل خارجي
Reuters
صورة أرشيفية
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أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الإصلاح المنشود في البلاد هو قرار عراقي بامتياز، وأنها لن تقبل أي تدخل خارجي، واعتبرته مرفوضا وغير مقبول.

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وقالت الرئاسة، في بيان صحفي إن "الإصلاح المنشود في العراق هو قرار عراقي بامتياز، ويأتي استجابة لإرادة العراقيين، ولا يمكن أن يخضع لإملاءات خارجية، فأي تدخل خارجي مرفوض وغير مقبول".

وأضافت أن "العراقيين يقررون وفق أولويات مصلحتهم الوطنية واحترام إرادة المرجعية الدينية، وضمن السياقات الدستوریة والقانونية، وبقرارهم الوطني المستقل".

المصدر: RT

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