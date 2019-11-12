الأردن.. إحباط عمليات إرهابية استهدفت موظفين في سفارتي واشنطن وتل أبيب
Reuters
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أحبطت المخابرات الأردنية عمليات استهداف لعاملين اثنين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، وللجنود الأمريكيين المتواجدين بإحدى القواعد العسكرية في منطقة الجفر.
وبحسب صحيفة "الرأي" الأردنية اليوم الثلاثاء، خطط متهمان لاستخدام الأسلحة النارية، أو الطعن، أو الدهس بالمركبات، لتنفيذ العمليات، لكن حال رجال المخابرات دون ذلك، وتم القبض عليهما نهاية يوليو الماضي.
وأحيل المتهمان إلى محكمة أمن الدولة، ووجهت تهم جنايتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية لكل منهما.
المصدر: صحيفة الرأي الأردنية
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