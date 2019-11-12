لبنان.. انضمام موظفي المصارف والاتصالات للاحتجاج

انضم موظفو المصارف، وشركتي الاتصالات الخلوية للاحتجاجات في لبنان معلنين إضرابهم، في وقت ينتظر اللبنانيون حوارا متلفزا مع الرئيس ميشال عون، يتحدث فيه عن آخر المستجدات.

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وبينما اعتصم موظفو شركة "ألفا" أمام مبنى الشركة في منطقة سن الفيل، بدأ موظفو الشركتين المشغلتين في قطاع الخلوي إضرابا مفتوحا، وتوقفتا عن العمل في المراكز الرئيسية للشركتين وفي كل المناطق.

بالفيديو - تظاهرة أمام شركة "ألفا" في سن الفيل #لبنان_ينتفضpic.twitter.com/N8pXDZtctL — Voice of Lebanon 100.3 100.5 (@sawtlebnan) November 12, 2019

وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج، إنه رغم الإضراب، إلا أنه سيتم تزويد أجهزة الصراف الآلي بالنقود اللازمة.

وأفاد مراسلنا في لبنان بأن معظم المدارس والجامعات أعلنت الإضراب، تزامنا مع دعوات لتظاهرات طلابية حاشدة في مختلف المناطق.

كما انضم أصحاب محطات الوقود إلى المحتجين، حيث اعتصموا أمام شركة تسليم المحروقات في مراكز الجية والدورة والضبية وعمشيت وطرابلس، احتجاجا على تسليمهم المحروقات بالدولار، مطالبين تسليمهم بالليرة اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن عددا من المحتجين أغلقوا منذ الساعة السادسة صباحا المداخل المؤدية إلى قصر العدل في بيروت.

وتجمع عدد من الطلاب أمام وزارة التربية في الأونيسكو-بيروت، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية.

وفي منطقة المتن الأعلى وعاليه، أقفلت المدارس الرسمية والخاصة والجامعات أبوابها اليوم، إلا أن الطريق الدولية في منطقة عاليه سالكة في كل الاتجاهات.

أما في صيدا جنوب لبنان، فلم تشهد المدينة أي قطع للطرقات، فيما أغلقت المدارس والجامعات والمصارف أبوابها، وعمد عدد من المحتجين ليلا إلى وضع ملصقات على عدادات وقوف السيارات Park Meter تدعو إلى عدم الدفع.

وفي مدينة صور ومحيطها، أغلقت المصارف أبوابها أمام الزبائن، كما أقفلت المدارس الرسمية، فيما شهدت بعض المدارس الخاصة يوم تدريس عاديا.

أما في مدينة زحلة، فقد أغلق المتظاهرون مركز المعاينة الميكانيكية.

شمالا، قطع المحتجون طريق عام حلبا بالكامل بعوائق حديدية وإطارات وأتربة، منذ الساعة الرابعة فجرا، كما قطع المحتجون الطريق البحرية في البحصاص، مقابل شركة قاديشا للكهرباء.

الوكالة الوطينة للإعلام

الوكالة الوطينة للإعلام

وفي عاصمة الشمال طرابلس عمد المتظاهرون اليوم إلى إغلاق عدد من الطرقات في المدينة التي تشهد حركة سير خجولة، فيما بدأت المحلات التجارية تفتح أبوابها، وأعلنت المدارس والجامعات والمعاهد والمهنيات إقفال أبوابها أمام التلاميذ والطلاب.

سياسيا، سيطل رئيس الجمهورية عند الثامنة والنصف من مساء اليوم عبر لقاء حواري متلفز يتناول فيه المستجدات على الساحة اللبنانية.

وأفادت صحيفة "الجمهورية" بأن "معلومات ترددت حول توجه لدى رئيس الجمهورية لأن يبادر خلال الأيام القليلة المقبلة الفاصلة عن نهاية الأسبوع الجاري، إلى تحديد الموعد الملزم للاستشارات النيابية بمعزل عن أي توافق على اسم الشخصية التي سيرسو عليها التكليف"، مشيرة إلى أن "عون قد يعلن عن الموعد يوم الخميس المقبل".

المصدر: RT+ الوطنية للإعلام + الجمهورية