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وسائل إعلام فلسطينية: غارة إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة

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وسائل إعلام فلسطينية: غارة إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة
Reuters SUHAIB SALEM
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الثلاثاء، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منطقة زراعية في بيت حانون شمال قطاع غزة.

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إسرائيل تشدد التأهب وتفتح الملاجئ بعد اغتيال أبو العطا
إسرائيل تشدد التأهب وتفتح الملاجئ بعد اغتيال أبو العطا

وأعلنت إسرائيل تشديد إجراءات التأهب في منطقة غلاف قطاع غزة وعدة مدن إسرائيلية، بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر اليوم في غزة.

وأفاد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن، بأنه بناء على تطور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، تم إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال حتى إشعار آخر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، كما أعلن عن  رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا للرد على اغتيال أبو العطا.

وأفادت مراسلة RT، بأن الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة ستعقد اجتماعا لبحث آخر التطورات الأمنية.

المصدر: "معا"

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