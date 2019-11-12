 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو عطا

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو عطا
بهاء أبو العطا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mpeh

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو عطا.

وأكد مراسل RT مقتل أبو العطا وزوجته وإصابة شخصين آخرين إثر استهداف الجيش الإسرائيلي للمبنى الذي كان به القيادي شرق مدينة غزة في حي الشجاعية، في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام. 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في سلسلة تغريدات على صفحته في "تويتر" إن أبو العطا نفذ عمليا معظم نشاطات حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه "كان بمثابة قنبلة موقوتة".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أن: "وزارة الداخلية والأمن الوطني تتابع تداعيات استهداف الاحتلال الإسرائيلي لأحد قادة المقاومة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء، وقد اتخذت الأجهزة الأمنية والشرطة التدابير اللازمة".

من جهتها، نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهادالإسلامي بهاء أبو العطا قائد المنطقة الشمالية. وتم إعلان حالة الاستنفار القصوى في صفوف سرايا القدس، التي توعدت "بالسير على درب الشرفاء لإستكمال مسيرة تحرير فلسطين" بحسب بيان صادر عنها.

في غضون ذلك، قام الجانب الفلسطيني بإطلاق رشقة من الصورايخ باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن رفع حالة التأهب على حدود القطاع وإغلاق المعابر، وفتح الملاجئ في المستوطنات القريبة من غزة ووقف حركة القطارات في الجنوب، تحسبنا لأي رد. 

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطيني زياد ثابت عن تعليق الدراسة في المدارس الحدودية، وأشار إلى أن مدراء التعليم سيحددون هذه المدارس التي يمكن أن تشكل خطرا على الطلاب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملك الأردن يصل إلى الباقورة بعد استعادتها من إسرائيل ويصلي على أرضها