الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو عطا

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو عطا.

وأكد مراسل RT مقتل أبو العطا وزوجته وإصابة شخصين آخرين إثر استهداف الجيش الإسرائيلي للمبنى الذي كان به القيادي شرق مدينة غزة في حي الشجاعية، في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في سلسلة تغريدات على صفحته في "تويتر" إن أبو العطا نفذ عمليا معظم نشاطات حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه "كان بمثابة قنبلة موقوتة".

لقد نفذ #بهاء_أبو_العطا عمليًا معظم نشاطات حركة #الجهاد_الاسلامي في قطاع #غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة.كما قاد أبو العطا وتورط بشكل مباشر في العمليات ومحاولات استهداف مواطني #إسرائيل وجنود جيش الدفاع بطرق مختلفة ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص وإطلاق طائرات مسيرة وغيرها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 12 ноября 2019 г.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أن: "وزارة الداخلية والأمن الوطني تتابع تداعيات استهداف الاحتلال الإسرائيلي لأحد قادة المقاومة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء، وقد اتخذت الأجهزة الأمنية والشرطة التدابير اللازمة".

من جهتها، نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهادالإسلامي بهاء أبو العطا قائد المنطقة الشمالية. وتم إعلان حالة الاستنفار القصوى في صفوف سرايا القدس، التي توعدت "بالسير على درب الشرفاء لإستكمال مسيرة تحرير فلسطين" بحسب بيان صادر عنها.

#صور من منزل الشهيد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا pic.twitter.com/3SErm2OzIv — || #غزة الآن || (@GazaNow) 12 novembre 2019

في غضون ذلك، قام الجانب الفلسطيني بإطلاق رشقة من الصورايخ باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن رفع حالة التأهب على حدود القطاع وإغلاق المعابر، وفتح الملاجئ في المستوطنات القريبة من غزة ووقف حركة القطارات في الجنوب، تحسبنا لأي رد.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطيني زياد ثابت عن تعليق الدراسة في المدارس الحدودية، وأشار إلى أن مدراء التعليم سيحددون هذه المدارس التي يمكن أن تشكل خطرا على الطلاب.

المصدر: RT