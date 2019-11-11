السعودية.. مجهول يطعن مشاركين في مسرحية بحدائق الملز بالرياض (فيديو)

تعرض عدد من المشاركين في عرض مسرحي أقيم بحديقة الملك عبدالله في منطقة الملز بالرياض، لعملية طعن من قبل شخص اقتحم المسرح، ووجه طعنات أصابت 3 من فناني المسرح.

وأظهر مقطع مصور جرى تداوله على مواقع التواصل، الفنانين وهم يؤدون العرض المسرحي، ووسط هذا يظهر شخص من كواليس المسرح يحمل أداة حادة ويقوم بتوجيه طعنات عشوائية للمشاركين.

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شاهد.. مجهول يهاجم فرقة موسيقية في حديقة الملز بـ #الرياض بسكين ويطعن أحد أفرادها المشاركين في الفعاليات.. والجهات الأمنية تقبض عليه.#هجوم_حديقه_الملزpic.twitter.com/ApPHmKUaMO — نجران اليوم (@NajranToday) 11 ноября 2019 г.

ووصف العديد من المتابعين الحادث بأنه ناتج عن التحريض المستمر من قبل بعض الفئات المتطرفة ضد فعاليات هيئة الترفيه وموسم الرياض.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الفاعل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في حين لم تكشف لحد الآن الدوافع الحقيقية للهجوم.

المصدر: وكالات