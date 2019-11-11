الصدر: لن نسمح لأمريكا بركوب الموجة وتحويل العراق إلى ساحة صراع على غرار سوريا

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، إنه لن يسمح لأمريكا بتحويل العراق إلى سوريا، كساحة أخرى للصراع.

وهدد في سلسلة تغريدات على موقعه الرسمي في "تويتر" بأنه لن يسكت إذا كانت الانتخابات المبكرة التي دعا لها في وقت سابق، بإشراف أمريكي.

كما هدد الصدر بحسب بيان صحفي "بتظاهرات مليونية في حال تدخلت أمريكا مرة أخرى"، مبينا أن "الوطن لا يحتاج إلى دول الاستكبار ولا يحتاج إلى معونة الآخرين".

وأضاف "مرة أخرى تثبت أمريكا المحتلة بأنها (حشرية) وتتدخل بشؤون الآخرين، لكن العراق عراق الشعب، وهو من يقرر مصيره وخصوصا إذا التفتنا إلى أن احتلالها من جلب الفاسدين وسلطهم على رقاب الشعب وأنها تطالب بعدم حجب الإنترنت على الرغم من أنها المتحكم الأكبر بتلك الشبكة".

وتابع الصدر "كفاكم تدخلا بشؤوننا فللعراق كبار يستطيعون حمايته ولا يحتاج إلى تدخلات لا منكم ولا من غيركم".

وبين "وإن طالبنا بانتخابات مبكرة لكننا لن نسمح أو نسكت إن كانت بإشراف أمريكي، ولن نسمح لأمريكا بركوب الموج لتحويل العراق إلى سوريا وإلى ساحة صراع أخرى".

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وختم الصدر بيانه "أمريكا إن تدخلت مرة أخرى سوف تكون نهاية وجودها من خلال تظاهرات مليونية غاضبة بأمر مباشر منا، فوطني حر أبي لا يحتاج إلى دول الاستكبار ولا يحتاج إلى معونة الآخرين".

المصدر: RT