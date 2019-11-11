عقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم مؤتمرا صحفيا، تطرق فيه إلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، ورد على تصريحات زعيم "حزب الله" حسن نصرالله الأخيرة.

وقال جعجع خلال المؤتمر الذي عقد عقب اجتماع لتكتل الجمهورية القوية: "الانتفاضة الشعبية التي نشهدها هي انتفاضة حقيقية ولبنانية مئة بالمئة ولديها عنوان واحد أحد فقط لا غير هو الوضع المعيشي وهو الوحيد القادر على إنزال اللبنانيين إلى الشارع للتظاهر".

وأضاف: "لا ثقة أبدا بالتركيبة الحاكمة عدا عن أن لا ثقة أيضا بهذه التركيبة من قبل المجتمع العربي أو الدولي وهذا الأمر ظاهر من خلال قطع المساعدات عن لبنان".

وأردف: "للمتمسكين بالكراسي والمناصب، أقول لهم إن الوضع خطير ودقيق جدا، ويجب التطلع الى الأمور بجدية أكبر لكي لا ننتهي من دون كراس ولا مناصب ولا أي شيء آخر".

ورد على تصريح لنصر الله أدلى به في وقت سابق اليوم، وقال إن "البعض يحاول أخذ الأزمة إلى أماكن أخرى في حين أننا علينا العمل جميعا من أجل ملاقاة الاحتجاجات الشعبية وأخذها على حقيقتها كما هي.. فالبعض يفترض أنه لو أتت الصين للقيام بأعمال في لبنان لما كنا وقعنا في أزمتنا الإقتصادية أو أنه لو سمحنا لإيران بالإتيان برجال أعمالها أو منتوجاتها إلى لبنان لما كنا وقعنا بالأزمة".

وعبر عن رفضه لهذا الموقف بالقول: "مع احترامي لهذا الرأي إلا أنني لا أؤيده إطلاقا باعتبار أنه لا يتلاءم ولا ينسجم مع الواقع".

وكان نصر الله قال في خطابه اليوم متحدثا عن سبل تخفيف الأزمة الاقتصادية في لبنان: "من الآفاق الموجودة للبنان هي الشركات الصينية الحاضرة للقدوم والاستثمار في لبنان وتأمين فرص عمل"، متهما واشنطن بأنها تمنع الصين من دخول السوق اللبنانية، ومتمنيا أن تفتح الحكومة الجديدة الباب أمام الشركات الصينية للاستثمار في بلاده.

وأضاف جعجع: "الأفضل ألا نقوم بتقزيم الأزمة وألا نحاول أخذها إلى غير مكانها فهي أزمة فشل تركيبة تبوأت مراكز السلطة منذ سنوات عدة وفشلت في تأمين أي شيء للمواطن اللبناني".

وندد جعجع بتأخر الاستشارات النيابية، مطالبا بتعيين موعد لها لأنها ملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد، وأشار إلى ضرورة أن تتكون الحكومة الجديدة من أخصائيين مستقلين.

المصدر: موقع "القوات اللبنانية" الإلكتروني