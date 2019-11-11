أعلن المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي التابع للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أن التفجيرين اللذين أسفرا عن مقتل 5 أشخاص وجرح 26 آخرين تم بسيارتين مفخختين ودراجة نارية.

وجاء في بيان المركز "استهدفت مدينة القامشلي بتفجيرين إرهابيين (سيارة من نوع تكسي مرسيدس ودراجة نارية) إضافة إلى سيارة أخرى تعرضت للتفجير كانت مركونة بالقرب من موقع التفجير جراء النيران والشظايا الصادرة من السيارة الأولى، اليوم الاثنين 11 نوفمبر الجاري، أمام مقهى الشموع بالقرب من تقاطع MTN، وأمام كنيسة للكلدانيين، فقد على إثر ذلك خمسة مدنيين حياتهم، وأصيب 26 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة".

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وأضاف البيان أن من بين المصابين 4 من قوات سوريا الديمقراطية.

وأكد البيان أن "هذه العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين في الدرجة الأولى، تهدف إلى زعزعة الأمن داخل مدننا وبلداتنا، كما أن تزامن هذه الأعمال الإرهابية مع الوقت الذي تنشغل فيه قواتنا في التصدي للعدوان الذي تشنه دولة الاحتلال التركي والعصابات الإرهابية التابعة لها، يتيح المجال أمام الخلايا النائمة لمختلف الجهات الإرهابية التي تدعمها دولة الاحتلال التركي بالظهور مجددا".

المصدر: RT