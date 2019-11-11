بوتين وميركل يؤكدان على أهمية حل المشاكل الإنسانية في سوريا وعودة اللاجئين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي بينهما، على أهمية حل المشاكل الإنسانية في سوريا وعودة اللاجئين.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين في أعقاب المكالمة الهاتفية، اليوم الاثنين، أنه "أثناء تبادل الآراء حول الوضع في سوريا تم التركيز على أهمية حل المشاكل الإنسانية، بما في ذلك ضمان عودة اللاجئين".

بالإضافة إلى ذلك، دعا الزعيمان "إلى وقف العمليات القتالية في ليبيا بأسرع ما يمكن وبدون أي شروط مسبقة. وقيم الرئيس الروسي إيجابيا خطوات ألمانيا الخاصة بالوساطة والهادفة إلى استئناف الحوار الليبي ودور أكبر للمجتمع الدولي في إيجاد حل سلمي للقضية".

وناقش الرئيس بوتين مع ميركل مسائل تسوية الوضع في أوكرانيا، وخاصة على خلفية توقيع ممثلي كييف ودونيتسك ولوغانسك على "صيغة شتاينماير"، وسحب القوات من خط التماس في مناطق معينة بشرق أوكرانيا.

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وأكد بوتين وميركل على أهمية تنفيذ اتفاقيات مينسك للتسوية بالكامل، وجرى التأكيد على ضرورة تثبيت الصفة الخاصة لمنطقة دونباس في التشريعات الأوكرانية.

كما أكد الجانبان على سعيهما إلى مواصلة تنسيق الجهود ضمن "رباعية النورماندي" (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا) الخاصة بالتسوية الأوكرانية، بما في ذلك التحضير للقاء محتمل على مستوى القمة للدول الأربع.

وتطرق الزعيمان إلى المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية حول شروط ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا.

المصدر: RT