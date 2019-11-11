التحالف الدولي بقيادة واشنطن يؤكد استمرار عمله مع قوات سوريا الديمقراطية من المالكية حتى دير الزور

نقلت وكالة أنباء "هاوار" الكردية، عن المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" ماليز كاغينز، تأكيده استمرار التحالف مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الحرب ضد "داعش".

ووفقا للوكالة، فقد أوضح كاغينز، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو غابرييلي، ومسؤول مكتب الإعلام في "قسد" مصطفى بالي، "أنهم يتباحثون في التحالف الدولي مع قوات سوريا الديمقراطية المهام القادمة بين الطرفين، وكيفية التنسيق في عملياتهم ضد خلايا مرتزقة داعش في المنطقة".

وأكد كاغينز، أنهم ملتزمون بهزيمة "داعش" الكاملة "ماديا وإيديولوجيا"، كون نهاية التنظيم المادية، "لا تعني نهايته إيديولوجيا"، مضيفا أن "هذا يأتي في سياق تقوية العلاقات المستمرة بين قواتنا وقسد من ديرك إلى دير الزور في إطار العمل المشترك بيننا".

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وذكرت الوكالة أن كاغينز أشار إلى أن "مهمتهم الأساسية هي القضاء على (داعش) وحماية قواتهم في المنطقة، ولكنهم في الوقت ذاته يقومون بجمع المعلومات حول الأشخاص (من داعش) الذين يقاتلون الآن إلى جانب تركيا في المناطق التي تشهد معارك في شمال وشرق سوريا".

من جانبه، نوه مسؤول مكتب الإعلام في "قسد" مصطفى بالي، بأن السجون التي يعتقل بداخلها مقاتلو "داعش"، "بدائية كونها منازل حولت لمعتقلات ولا تتوفر فيها الحماية الضرورية التي تقدم في المعتقلات التي تنشأ لاحتواء السجناء".

وشدد بالي، على أن "حماية السجون وتأمين متطلباتهم لا تتطلب من القوات الأمريكية فقط كون المرتزقة يعودون إلى أكثر من 60 دولة في العالم".

وطالب بالي، بإنشاء سجون "بمواصفات عالمية لأنهم يعتقدون أن الكثير من المرتزقة يحاولون الاعتراف وإبراز المعلومات الموجودة بحوزتهم خلال التحقيقات، لكنهم يتخوفون من أن يتم اغتيالهم لأن ما يقرب الـ100 سجين يسجنون في غرفة واحدة".

المصدر: hawarnews