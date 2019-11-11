الكشف عن عدد قتلى المسلحين المتعاونين مع الجيش التركي في "نبع السلام"
Reuters
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كشف المتحدث باسم ما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" يوسف حمود، عن عدد القتلى في صفوف هذا الجيش المتعاون مع تركيا خلال عملية "نبع السلام" في سوريا.
وأشار إلى أنه قتل 198 شخصا وأصيب 643 آخرون، منذ انطلاق عملية "نبع السلام" في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أنه لا زال يسقط العديد من القتلى ضمن صفوفهم.
وأطلق الجيش التركي يوم 9 أكتوبر الماضي عملية "نبع السلام" بمشاركة ما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري"، في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا ضد المسلحين الأكراد.
المصدر: الأناضول
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