الصفدي: سنسمح للمزارعين الإسرائيليين بالدخول إلى الغمر لحصاد ما زرعوه

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن المملكة ستسمح للمزارعين الإسرائيليين بالدخول إلى منطقة الغمر المستعادة لحصاد ما زرعوه، وأن الأمر سيستغرق شهرين على الأقل.

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وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي، إنه "اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء كل من يرغب بالدخول من الإسرائيليين عليه الحصول على تأشيرة دخول"، مشيرا إلى أن "جلالة الملك أمر ونفذت أوامره بما يعكس مصلحة المواطن والوطن".

وأضاف، أن "المملكة ستحترم حقوق الملكية الخاصة التي أقرتها اتفاقية السلام".

وأكد الوزير الأردني على، أنه "اتخذنا قرارا وطنيا يخدم مصالحنا".

وبين الصفدي أن "إسرائيل وخلال المشاورات بشأن المنطقتين، طلبت تمديد الاتفاقية، لكن الأردن رفض ذلك"، وقال، "بدورنا عرضنا على تل أبيب شراء أراضي الباقورة، لكنهم رفضوا طلبنا".

وشدد الوزير الأردني، على أن "الأردن استخدم حقه القانوني في استعادة أراضي الباقورة والغمر وأننا نحترم حقوق الملكية الخاصة"، مشيرا إلى أن "كل من يريد الدخول إلى هذه الأراضي عليه أن يمر عبر المعابر الحدودية وفق تأشيرة دخول نافذة".

يشار إلى أن الأردن وافق على تأجير أراضي الباقورة والغمر لمزارعين إسرائيليين بموجب اتفاقية السلام لعام 1994 بعد أن كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي لمدة 45 عاما.

وينص عقد الاستئجار على أنه في حال قرر أي طرف عدم تجديد عقد الإيجار، فعليه إبلاغ الطرف الثاني قبل سنة من انتهاء المدة القانونية للعقد، وهذا ما فعله الأردن.

وتعد أراضي الباقورة من أخصب وأجود البقاع وهي ثروة وطنية كبيرة نظرا لجودتها وخصوبتها ومناخها وتوفر المياه فيها، لإنتاج أجود أنواع المنتوجات الزراعية والثروة السمكية، كما أنها منطقة سياحية جاذبة وسيكون لها شأن وعائد كبيران في الجانب الاقتصادي على الأردن.

المصدر: وكالات