رفض قائد عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، بيانا أصدره البيت الأبيض اليوم يدعو فيه الحكومة العراقية إلى إجراء انتخابات مبكرة.

واعتبر الخزعلي في تغريدة على تويتر أن تصريح البيت الأبيض "كشف عن حجم التدخل الأمريكي في الشأن العراقي"، وأضاف: "هذا دليل أن مشروع الانتخابات المبكرة هو مشروع أمريكي بالأساس يراد إحياؤه رغم أن المرجعية الدينية رفضته سابقا عندما أكدت على الانتخابات الدورية".

وختم الخزعلي: "الكلمة الأخيرة كلمة المرجعية المعبرة عن مطالب الشباب المتظاهر".

يذكر أن بيان البيت الأبيض صدر في وقت مبكر من اليوم في أول رد فعل رسمي على الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ أسابيع.

ويدعو البيان حكومة العراق إلى وقف العنف ضد المحتجين وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة بعد أسابيع من الاضطرابات التي قتل خلالها نحو 300 محتج.

تصريح البيت الأبيض كشف عن حجم التدخل الامريكي في الشأن العراقي وهو دليل ان مشروع الانتخابات المبكرة هو مشروع أمريكي بالأساس يُراد إحياءه رغم ان المرجعية الدينية رفضته سابقا عندما أكدت على الانتخابات الدورية.

الكلمة الاخيرة كلمة المرجعية المعبرة عن مطاليب الشباب المتظاهر. — قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) 11 ноября 2019 г.

المصدر: RT + رويترز