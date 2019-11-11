أطلقت الإمارات، اسم الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك على أحد شوارع عاصمتها، احتفاء بدوره في ترسيخ العلاقات بين البلدين، بحضور عدد من الدبلوماسيين من الجانبين وابنة شيراك، كلود.

إقرأ المزيد

ووضعت لافتة تحمل عبارة "شارع جاك شيراك" عند مدخل متحف "اللوفر أبوظبي"، مشابهة للوحة الإرشادية عند بداية ونهاية الشارع الواقع بالقرب من المتحف في جزيرة السعديات الإماراتية.

وفي حفل مقتضب داخل المتحف، وضعت صور لشيراك مع مؤسس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في ممر يقود نحو غرفة علقت على جدرانها صور ضخمة للمسؤولين الراحلين.

من جهته، قال سفير الإمارات لدى فرنسا، علي عبدالله الأحمد: "ذكرى جاك شيراك ستبقى راسخة في قلب الإمارات".

بدورها قالت كلود ابنة شيراك: "أشعر بفخر كبير.. هناك علاقات قوية مع هذا البلد، والكثير من الصداقة والاحترام".

وتوفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك في سبتمبر عن 86 عاما، إذ تولى رئاسة الجمهورية الفرنسية بين 1995 و2007 وأمضى 12 عاما في قصر الإليزيه، ما جعله الرئيس الفرنسي الذي قضى أطول فترة في السلطة بعد الحرب، بعد سلفه الاشتراكي فرنسوا متيران.

المصدر: أ ف ب