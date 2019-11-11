رئيس البرلمان اللبناني يعلن تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة غدا إلى 19 نوفمبر الجاري

أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الاثنين، تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة غدا الثلاثاء، إلى 19 أكتوبر الجاري، بنفس جدول الأعمال.

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وقال بري في مؤتمر صحافي عقد عقب اجتماع كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، إن الحملة ضد عقد جلسة نيابية غدا، تهدف إلى الابقاء على الفراغ السياسي.

وإذ شدد بري على أن جدول أعمال الجلسة التي كانت محددة الثلاثاء، حول قوانين مهمة يطالب بها الحراك الشعبي، أكد أن تأجيل جلسة البرلمان يأتي نظرا للوضع الأمني المضطرب.

وقال بري "إن كتلته النيابية قررت الطلب من جميع أعضائها رئيسا ووزراء سابقين وحاليين ونوابا، رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، والطلب من وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة لمعالجة ما يتعلق بالمال العام".

ودعا بري إلى "الاستعجال في تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك".

يذكر أن الحريري قدم استقالة حكومته في 29 أكتوبر على خلفية استمرار الاحتجاجات على سوء الأوضاع الاقتصادية.

وتبذل الأطراف السياسية اللبنانية جهودها لتشكيل حكومة جديدة توكل إليها معالجة الأزمة الحالية.

المصدر: الوطنية للإعلام