مبعوثة أممية: السيستاني أكد أن المتظاهرين السلميين لن يعودوا إلى بيوتهم إلا بعد الإصلاحات

قالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هانس بلاسخارت اليوم الاثنين، إنها زارت المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، بسبب الأوضاع والظروف التي يمر بها العراق.

وذكرت في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة النجف عقب لقاء السيستاني أن "المرجع السيستاني أكد خلال اللقاء على ضرورة عدم استخدام العنف لأي سبب كان، ووقف الاعتقالات والخطف فورا، وطالب مجددا بمحاسبة المتسببين بهذا العنف وضرورة العمل على إصلاحات حقيقية بمدة معقولة وإجراء قانون موحد، كما عبر عن قلقه من مدى جدية القوى السياسية حيال القيام بهذه الإصلاحات".

وأضافت أنه "يرى أن المتظاهرين السلميين لن يعودوا إلى بيوتهم دون تحقيق مطالبهم المشروعة... في حال لم تكن السلطات قادرة أو لا تريد تحقيق المطالب فلا بد من سلوك آخر".



وأكدت بلاسخارت أن "الأمم المتحدة تتابع ما حصل خلال الأسابيع الماضية"، مشيرة إلى أن "الغضب والسخط في الشارع يأتيان نتيجة لعدم تقديم الخدمات لمدة 16 عاما".

وتابعت أن "الأمم المتحدة تقوم بتوثيق التقارير للكف عن هذا العنف، كما تسعى لتقدم العراق إلى الأمام، حيث حان الوقت الحقيقي لتنفذ السلطات العراقية ما يطلبه المتظاهرون، فلا يمكن لهذا البلد أن يكون ساحة للصراع بين البلدان".

المصدر: RT