العراق.. تجدد الاحتجاجات في ذي قار بعد ليلة دامية
RT
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن الاحتجاجات تجددت في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، بعد ليلة دامية راح ضحيتها محتجون وجرح أكثر من 160 آخرين.
وقال إن "المحتجين أشعلوا إطارات السيارات في بعض التقاطعات، وأغلقوا ستة جسور في المحافظة"، مبينا أن "أفراد شرطة المرور انسحبوا من التقاطعات والأماكن التي كانوا يتواجدون فيها".
RT
وفي وقت سابق أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، مقتل 4 متظاهرين وإصابة 130 من القوات الأمنية والمتظاهرين بجروح البعض منها خطرة خلال الأحداث التي شهدتها محافظة ذي قار ليلة أمس.
المصدر: RT
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