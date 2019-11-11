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الأردن يرفض طلب إسرائيل الاحتفال بذكرى معاهدة السلام

أخبار العالم العربي

الأردن يرفض طلب إسرائيل الاحتفال بذكرى معاهدة السلام
Reuters RONEN ZVULUN
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كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الأردن رفض طلبا إسرائيليا للاحتفال بذكرى مرور 25 عاما على توقيع معاهدة السلام بين الجانبين.

وقال كاتس في احتفال إسرائيلي صغير أقيم اليوم الاثنين بهذه المناسبة في الكنيست، إن إسرائيل أرادت الاحتفال بهذه المناسبة، لكن الأردن رفض ذلك... "هذا هو الواقع المعقد اليوم، في ما يتعلق بعلاقات البلدين".

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وذكرت الإذاعة العبرية، أن الأردن يرفض الاحتفال بذكرى اتفاقية السلام خلافا لمصر، التي احتفلت بمرور 40 عاما على اتفاقية كامب ديفيد في السفارة الأميركية في القاهرة.

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الأحد، فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي الباقورة والغمر التي استأجرتها إسرائيل من بلاده لمدة 25 عاما، بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقّعة بين الجانبين في وادي عربة عام 1994.

المصدر: "معا"

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