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بعد استعادتها من إسرائيل.. الملك الأردني عبد الله الثاني يصل إلى الباقورة

أخبار العالم العربي

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وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم إلى منطقة الباقورة، التي استعادها الأردن أمس رسميا من إسرائيل التي استأجرتها على مدى 25 عاما بموجب اتفاق وادي عربة.

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وأفادت مراسلتنا بأن الملك حط في المنطقة على متن مروحية عسكرية. وكان سبقه إلى المكان موكب أمني ضخم.

وفي خطاب العرش أمس الأحد، أعلن الملك عن انتهاء العمل رسميا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض سيادة الأردن الكاملة عل كل شبر فيها.

يشار إلى أن الأردن وافق على تأجير هذه الأراضي لمزارعين إسرائيليين بموجب اتفاقية السلام لعام 1994 بعد أن كانت تحت السيطرة الإسرائيلية لمدة 45 عاما. 

المصدر: RT

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