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انطلاق الدورية الروسية التركية الرابعة شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

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أفادت مراسلة RT في سوريا، ببدء تسيير الدورية الروسية التركية الرابعة على الحدود بين سوريا وتركيا، في المنطقة الممتدة غربي القامشلي وشرقي رأس العين.

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وذكرت مراسلتنا أن 4 آليات مدرعات تركية التحقت برتل للشرطة العسكرية الروسية مؤلف من 4 آليات مدرعة عند بوابة شيرك غرب منطقة الدرباسية، مشيرة إلى أن طاقم كل رتل يضم 24 عسكريا.

وهذه الدورية هي الرابعة من نوعها، والثانية غرب القامشلي، حيث نفذ الجانبان في وقت سابق هناك دورية مشتركة شملت قرابة 17 قرية على طول 60 إلى 100 كم.

المصدر: RT

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