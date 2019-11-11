مصر.. الاستعلامات تنشر فيديو لزيارة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا لسجون طره

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في قناتها على موقع "يوتيوب" فيلما مدته 16 دقيقة حول زيارة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا لمنطقة سجون طره في 22 أكتوبر الماضي.

ويتضمن الفيلم لقطات لسجن طره من الداخل، حيث يشاهد في الفيلم جميع اللافتات باللغتين العربية والإنجليزية، وتحدث إلى أعضاء النيابة أستاذ قسم التكنولوجيا بجامعة القاهرة، حازم عبد العظيم، الذي ألقي القبض عليه في مايو 2018، بتهمة نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، وهو محبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 734.

وصرح عبد العظيم، الذي يعاني من مرض في المفاصل، بأنه طلب إجراء عملية على نفقته الخاصة في المستشفى السعودي الألماني، بينما عرض عليه الطبيب نقله لمستشفى المنيل الجامعي. وردا على سؤال ما إذا كانت هناك أسرة للنوم، قال أنه لا توجد أسرة، وأن المسجونين ينامون على أرض الزنزانة، وسمح له بمرتبة من الإسفنج لحالته الصحية، ومقعد كي يأكل عليه لعدم تمكنه من الأكل على الأرض.

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كما قال أستاذ قسم التكنولوجيا إن التهوية في الزنزانة جيدة، ويسمح له ولزملائه بالتريض 3 ساعات في اليوم، لكنه اشتكى من تأخر الزيارات، حيث يضطر الأهل الزائرون إلى الانتظار ساعات طويلة، وتستغرق الزيارة نصف ساعة، أو قد تزيد قليلا.

كما قال عبد العظيم إن المشكلة الأساسية هي انقطاع المياه باستمرار، وقال الضابط المسؤول إن المشكلة في المنطقة بأسرها وليست في السجن وحده. كما أثنى على نوعية الطعام المقدم لهم في السجن، وقال إنه "فوق ما يتخيل"، حيث يأكل السجناء اللحم مرتين في الأسبوع، والخضار والجبن باستمرار.

وأوضحت بعض لقطات الفيلم مشاهد لمطبخ السجن، والكافتيريا، والصيدلية، وعيادة الأسنان.

المصدر: يوتيوب – قناة الهيئة العامة للاستعلامات