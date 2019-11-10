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العراق: مقتل عدد كبير من "الدواعش" بـ14 غارة جوية

أخبار العالم العربي

العراق: مقتل عدد كبير من
AFP
(صورة أرشيفية)
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، يوم الأحد، مقتل عدد كبير من مسلحي تنظيم "داعش" أثناء عملية أمنية لملاحقة عناصر التنظيم في جبال مخمور في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال الجهاز في بيان، إن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية واسعة، اليوم، لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في جبال مخمور".

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وأضاف الجهاز، أن "العملية أسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين وتدمير خنادق وكهوف"، مشيرا إلى أنه "تم إسناد العملية بـ 14 ضربة جوية من طيران الجيش".

المصدر: السومرية

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