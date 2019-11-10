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الطراونة: دخول الإسرائيليين إلى الباقورة والغمر ممنوع من دون حصولهم على الفيزا

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الطراونة: دخول الإسرائيليين إلى الباقورة والغمر ممنوع من دون حصولهم على الفيزا
Reuters
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قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، إن خروج المزارعين الإسرائيليين من الباقورة والغمر سيتم خلال شهرين، مؤكدا أن عودتهم إليها مرهونة بحصولهم على تأشيرة من السفارة الأردنية.

وأوضح الطراونة في حديث للتلفزيون الأردني، أن "من يشكك في هذا الجانب يستطيع أن يتابع خلال الشهرين المقبلين خروج المزارعين الإسرائيليين من أراضي الباقورة والغمر، ولن يسمح لهم بالعودة إلا من خلال (فيزا) من قبل السفارة الأردنية".

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وقال إن "خطاب العرش لهذا العام تميز بعدة محاور، وأعطى أولوية كبيرة لعملية الإصلاح والدفع باتجاهها، ونجحنا في معالجة الأعراض الجانبية للإصلاح من جهة تشريعات قد تكون قاسية ومؤلمة تجاوزناها وباتت من خلفنا".

وأضاف أن الحدث الأبرز في خطاب الملك هو "عودة أراضي الغمر والباقورة إلى السيادة الأردنية، حيث إن السيادة كانت موجودة ولكن الأرض كانت مرهونة لاستعمالات إسرائيلية".

المصدر: موقع خبرني

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