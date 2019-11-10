عباس وأردوغان يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية

شدد الرئيسان الفلسطيني محمود عباس، والتركي رجب طيب أردوغان، في حديث هاتفي اليوم الأحد، على أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وثمن الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال، مواقف تركيا ودعمها للقضية الفلسطينية، في المحافل الدولية كافة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الرئيس أردوغان وعد ببذل كل الجهود المطلوبة، من أجل إنجاح الانتخابات الفلسطينية.

وأطلع عباس نظيره التركي على تطورات القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس، وما تتعرض له من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية يومية، ومحاولات تهويدها.

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وفي وقت سابق اليوم، قالت حركة "حماس"، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، اتصل هاتفيا مع أردوغان، لإطلاعه على "التطورات في الساحة الفلسطينية الداخلية في ملف المصالحة والانتخابات".

#هنية يطلع #أردوغان على تطورات الساحة الفلسطينية الداخلية

وذكرت حركة حماس، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن "هنية عبر عن تقدير شعبنا لمواقف الرئيس التركي الداعمة للفلسطينيين".

https://t.co/HUQTCSnHqs — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 10 ноября 2019 г.

واتفقت الفصائل الفلسطينية مع لجنة الانتخابات المركزية، في 27 أكتوبر، على إجراء الانتخابات التشريعية (البرلمانية) على أن تتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن 3 أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.

المصدر: وكالة الأناضول