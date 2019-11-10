نفت وزارة الآثار المصرية ما نسب لوزيرها خالد العناني، بأنه تم العثور على مومياء لحيوان غريب قد يشكل الأصل وراء هيئة تمثال أبو الهول بالجيزة.

وقالت في معرض ردها على ما تداولته بعض الصحف عن تصريحات العناني نقلا عن صحيفة "الدايلي إكسبرس" البريطانية، إن "وزارة الآثار تؤكد أن وزير الآثار لم يشر من قريب أو بعيد إلى العثور على مومياء لأبو الهول".

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وزعمت وسائل إعلام أن الوزير المصري أكد أنه سيتم الإعلان "عن تفاصيل اكتشاف مومياء لحيوان غريب يبدو أنه قطة كبيرة، وربما أسد أو لبوة، ولكن سيتم إعلان التفاصيل بعد استخدام التصوير المقطعي واختبار الحمض النووي لدراسة مومياء الحيوان، وسنعلن عن الاكتشاف في غضون أسابيع قليلة".

المصدر: RT