 مزارعون إسرائيليون: إعادة أراضي الباقورة للأردن بمثابة "لكمة في الوجه"

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مزارع في الباقورة يدعى، إيلي أرازي (74 عاما) قوله: "كان الأمر أشبه بلكمة في الوجه" في إشارة إلى استعادة المملكة للباقورة والغمر من إسرائيل.

وأضاف أرازي، أن "مزرعته الجماعية، أو الكيبوتز، واسمها اشدوت يعقوب ميوهاد تزرع محاصيل في المنطقة منذ 70 عاما من بينها الزيتون والموز والأفوكادو".

من جهته قال وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرييل، إن "انتهاء العمل بالاتفاق الخاص بالأرض جاء في وقت بلغت فيه العلاقات الإسرائيلية الأردنية نقطة متدنية".

وأضاف لـ"رويترز": "لسنا في شهر عسل. بل في فترة من الشجار المستمر".

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بعد عقود من احتلال إسرائيل، و25 عاما من تأجيرهما، بموجب اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994، استعادت المملكة، الباقورة والغمر.

المصدر: رويترز