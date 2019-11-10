تفاصيل آخر مكالمة لعفاف شعيب مع الراحل هيثم أحمد زكي

كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن آخر مكالمة جمعتها بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي الخميس الماضي، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وقالت الفنانة عفاف شعيب، أثناء لقائها في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة روتانا: "هيثم كلمني قال لي أخبارك إيه وحشاني؟، وقلت له أنت يا واد مش ها تيجي تاكل الأكل اللي بتحبه؟، قالي والله العظيم ها جيلك، إن شاء الله هاجي بإذن الله".

عفاف شعيب تكشف عن أخر مكالمه مع الراحل هيثم أحمد زكي



ترقبوا التقرير كاملًا الليلة على #عرب_وودpic.twitter.com/yD3c8ZwWJk — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) 10 ноября 2019 г.

رحل الفنان هيثم إلى العالم الآخر، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بالقاهرة، ظهر الخميس الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وشارك عدد كبير من الفنانين في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أمس السبت، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان من بين الحضور عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، وتامر حسني، وعفاف شعيب، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد صلاح السعدني، وسلوى خطاب، فيدرا، والمنتج محمد العدل، ومصطفى شعبان، وروجينا، آيتن عامر وزوجها محمد عز العرب، وبيومي فؤاد، وماجد المصري، وسليمان عيد.

المصدر: masrawy