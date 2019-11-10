 إحباط محاولة تهريب نقد أجنبي مزيف بمطار الغردقة

تمكن عناصر جمارك مطار منتجع الغردقة، على ساحل البحر الأحمر في مصر، من إحباط محاولة إدخال كمية من النقد الأجنبي المزيف، إلى داخل البلاد.

وذكر بيان صدر عن جمارك الغردقة، اليوم الأحد، أنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة قادمة من مطار صبيحة الدولي في تركيا، اشتبه رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب قادم من تركيا، وبتمرير حقائبه على جهاز فحص الأفراد بالأشعة، ثبتت صحة الاشتباه.

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وعند تفتيش حقائبه، تبين وجود 10 آلاف دولار أمريكي مزيفة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبة اليد الخاصة به. وتم توقيف الراكب لكي تتخذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقه.

المصدر: shorouknews