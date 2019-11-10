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هبوط اضطراري لطائرتين قطريتين في مطار شيراز الإيراني

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هبوط اضطراري لطائرتين قطريتين في مطار شيراز الإيراني
Reuters REGIS DUVIGNAU
طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية
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أفاد مراسلنا في طهران، بأن طائرتين قطريتيين هبطتا اضطراريا في مطار مدينة شيراز الدولي جنوبي إيران، بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح في المنطقة.

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وأضاف المراسل، أن "الطائرتين تابعتان لشركة الخطوط القطرية".

يأتي هذا، في وقت حذرت فيه إدارة الأرصاد الجوية القطرية من هطول أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر، وتوقعت أن يكون الطقس ليلة الأحد وحتى صباح الاثنين، غائما جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة على بعض المناطق، وقد تكون رعدية أحيانا في البحر.

وعادة ما تكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، أما في البحر فتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 35 عقدة مع الأمطار الرعدية.

المصدر: RT

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