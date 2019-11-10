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أردوغان: هناك جهات تسعى لإغراق تركيا بالدماء عبر استخدام التنظيمات الإرهابية

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أردوغان: هناك جهات تسعى لإغراق تركيا بالدماء عبر استخدام التنظيمات الإرهابية
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك جهات تسعى لإغراق تركيا بالدماء، باستخدام التنظيمات الإرهابية، منتقدا المعارضة التركية القائلة بـ"عدم وجود داع لبقاء قوات تركية في سوريا".

كما أكد أردوغان أن القوات التركية "تواصل ملاحقة التنظيمات الإرهابية، في الداخل والخارج"، قائلا إنها "لا تجد مفرا أو مخبأ"، من الجيش التركي.

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وأضاف أن القوات التركية "ستواصل الرد على استفزازات الإرهابيين من الجانب السوري"، مؤكدا فشل "من يحاول زرع الفتنة بين أبناء الجمهورية التركية"، في محاولاته كما فشل في الماضي.

كما لفت أردوغان، إلى أن محاولات زعزعة الاستقرار في تركيا عبر الهجمات الاقتصادية، باءت أيضا بالفشل، وأن الاقتصاد التركي أحبط كافة المؤامرات التي تحاك ضده.

المصدر: الأناضول

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