اختتام المرحلة الأولى من مناورات "سهم الصداقة -1" الروسية المصرية

اختتمت اليوم المرحلة الأولى من مناورات "سهم الصداقة-1" الروسية المصرية في أرض الكنانة، حيث استخدمت فيها مختلف صنوف الأسلحة البرية والبحرية والجوية وأحدث وسائل الاستطلاع والإنذار.

وكتبت القوات المسلحة المصرية في بيان أصدرته اليوم: قائد قوات الدفاع الجوي المصري الفريق علي فهمي، "أكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوي أحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة بما يدعم قدراتها على تأمين المجال الجوي المصري والتصدي لكافة التهديدات الجوية، وتنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال الجوي".

#المتحدث_العسكرى : ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الروسى " سهم الصداقة -1 "... pic.twitter.com/YwdOCUM0JF — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) November 10, 2019

وأشاد بـ"أهمية التدريبات المشتركة التي تنفذها قوات الدفاع الجوي وخاصة تدريب "سهم الصداقة -1" الذي يعتبر نافذة لنقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة"​​​.

وأضافت: "شارك في تنفيذ الرماية الصاروخية عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والروسي باستخدام مختلف الأسلحة والمدفعية المضادة للطائرات وتمكنوا من إصابة أهدافهم بدقة وكفاءة عالية، وأظهر ذلك مدى ما وصلت إليه القوات من تجانس وتنسيق عكس القدرات القتالية العالية التي تتمتع بها تلك القوات".

كما أكد البيان أن "التدريب يأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية والذي يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات".

وحضر فعاليات التدريب الفريق ليونوف ألكسندر بيتروفيتش قائد قوات الدفاع الجوي الروسي الذي تفقد إحدى المراحل النهائية للتدريب وأشاد بالمستوى الراقي للمناورات وتجانس وتفاهم الأطقم المشتركة والإعداد الجيد الذي سبق تنفيذ التدريب.

المصدر: RT