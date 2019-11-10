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اختتام مناورات "فجر الشرق 1" بقفزة صداقة أردنية مصرية باكستانية

أخبار العالم العربي

اختتام مناورات
Screenshot/ Twitter
التدريب المشترك المصري الباكستاني الأردني
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أعلن المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، عن اختتام فعاليات التدريب المشترك " فجر الشرق 1" الذي شارك فيه عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية في باكستان.

وجاء في بيان المتحدث المصري: "المرحلة الختامية من التدريب تضمنت تنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية بعد محاصرتهم وتأمين المباني الحيوية ودفع مجموعات القتال الرئيسية للقضاء على المجموعات الإرهابية المتمركزة بالبؤرة".

وتضمن التدريب "قيام عناصر من قوات المظلات المصرية والباكستانية والأردنية بتنفيذ قفزة صداقة تم خلالها استعراض أعلام الدول المشاركة".

وفى نهاية المرحلة الختامية ألقى قائد الفيلق الأول الباكستاني كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالقوات المصرية والأردنية المشاركة في التدريب، مؤكدا أن التغلب على تهديدات الإرهاب المنتشرة في مختلف أنحاء العالم يأتي من خلال التعاون العسكري بين جميع الدول.

وحضر المرحلة الختامية عدد من قادة وضباط القوات المسلحة المصرية والباكستانية والأردنية، والملحقان العسكريان المصري والأردني لدى باكستان.

المصدر: الدفاع المصرية

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