اختتام مناورات "فجر الشرق 1" بقفزة صداقة أردنية مصرية باكستانية

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، عن اختتام فعاليات التدريب المشترك " فجر الشرق 1" الذي شارك فيه عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية في باكستان.

وجاء في بيان المتحدث المصري: "المرحلة الختامية من التدريب تضمنت تنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية بعد محاصرتهم وتأمين المباني الحيوية ودفع مجموعات القتال الرئيسية للقضاء على المجموعات الإرهابية المتمركزة بالبؤرة".

وتضمن التدريب "قيام عناصر من قوات المظلات المصرية والباكستانية والأردنية بتنفيذ قفزة صداقة تم خلالها استعراض أعلام الدول المشاركة".

#المتحدث_العسكرى : ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى الأردنى " فجر الشرق 1 " ... pic.twitter.com/yttiJlUPdw — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) 10 novembre 2019

وفى نهاية المرحلة الختامية ألقى قائد الفيلق الأول الباكستاني كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالقوات المصرية والأردنية المشاركة في التدريب، مؤكدا أن التغلب على تهديدات الإرهاب المنتشرة في مختلف أنحاء العالم يأتي من خلال التعاون العسكري بين جميع الدول.

وحضر المرحلة الختامية عدد من قادة وضباط القوات المسلحة المصرية والباكستانية والأردنية، والملحقان العسكريان المصري والأردني لدى باكستان.

المصدر: الدفاع المصرية