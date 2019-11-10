الإمارات: التعامل مع إيران يتطلب دبلوماسية جماعية لإبرام صفقة أشمل

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أنه على إيران التفاوض مع القوى العالمية والإقليمية للتوصل إلى اتفاق جديد أشمل، يتيح تخفيف التوتر الإقليمي وإنعاش اقتصادها.

وشدد قرقاش في كلمة ألقاها اليوم الأحد أثناء ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس على أن استمرار التصعيد في المنطقة في الظروف الحالية لا يصب في مصلحة أي طرف، مبديا قناعة الحكومة الإماراتية بوجود فرصة لنجاح الدبلوماسية الجماعية تجاه الجمهورية الإسلامية.

وحذر من "الخيار الخاطئ بين الحرب والصفقة النووية المعيبة"، مشيرا إلى أن الاتفاق الجديد يجب أن يشمل أيضا برنامج إيران البالستي و"تدخلاتها" في المنطقة باستخدام جماعات مسلحة موالية لها.

وقال: "الإمارات لا تسعى إلى المواجهة مع إيران، والتعامل مع النظام الإيراني يتطلب جهودا دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق أكثر استدامة"، لافتا إلى أهمية أن يكون المجتمع الدولي، وخاصة دول المنطقة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منخرطة في هذه المساعي.

د.#أنور_قرقاش: يتوجب إدخال تعديلات على نظام عمل مجلس الأمن الدولي، بحيث يكون أكثر قوة في التعامل مع الملفات الدولية وانتهاكات السيادة، وأن تراعي خصوصيات الملفات المعروضة بما يسمح للمنظمات الإقليمية في حل القضايا#ملتقى_أبوظبي_الإستراتيجي_السادس

#ADSD2019#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/TCxHc3Vd6u — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 10, 2019

وأبدى ثقته بأن هناك سبيلا لإبرام اتفاق مقبول لجميع الأطراف مع إيران، لكن هذه الجهود ستتطلب "وقتا وصبرا وشجاعة".

ودعا قرقاش إلى إدخال تعديلات على نظام عمل مجلس الأمن الدولي، كي يزداد قوة في التعامل مع الملفات الدولية وانتهاكات السيادة ولتتم مراعاة خصوصيات الملفات الملحة المطروحة بما يسمح للمنظمات الإقليمية في حل القضايا.

المصدر: البيان + رويترز