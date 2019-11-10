نفى المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن، إرسال ألف جندي من قوات "الدعم السريع" لدعم الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، وقال: نحن لسنا شركة أمنية.

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وأضاف في حديث صحفي لقناة "طيبة" الفضائية أن "قوات الدعم السريع" تعمل حسب الاتفاقيات الدولية والأممية، و​الجيش السوداني​ يعمل على دعمها وتعزيز نجاحها، لما تمتاز به هذه القوات من مهنية".

أخبار | القوات المسلحة تنفي إرسال ١٠٠٠ جندي من قوات الدعم السريع للقتال في ليبيا

https://t.co/Igy4IWyZXL#طيبة — قناة طيبة الفضائية (@TaybaSD) ٩ نوفمبر ٢٠١٩

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق، أن تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، أفاد بأن السودان أرسل في يوليو الماضي ألف جندي إلى ليبيا دعما لحفتر في مواجهة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إن هذه الادعاءات تأتي في إطار الكيد المنهجي للمؤسسات القومية، وأن الجيش السوداني ليس شركة أمنية حتى يكون بهذا المستوى الذي ورد في التقرير الأممي المزعوم، مشددا على أن الجيش لن يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل غير الصادقة.

يذكر أن "قوات الدعم السريع" في السودان أرسلت آلاف الجنود للمشاركة في الحرب باليمن إلى جانب التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

المصدر:"السودان الآن"