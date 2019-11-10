كمبوديا ترفع الإقامة الجبرية عن زعيم المعارضة

رفعت كمبوديا الإقامة الجبرية عن زعيم المعارضة كيم سوخا المستمرة منذ ما يزيد على عامين بعد اتهامه بالخيانة، مبقية على الحظر المفروض على سفره وممارسته العمل السياسي.

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وقالت محكمة بلدية فنومبينه إن "كيم سوخا بإمكانه مغادرة منزله، لكنه لا يستطيع ممارسة النشاط السياسي أو مغادرة البلاد".

بدوره أكد تشين مالين المتحدث باسم وزارة العدل أنه "بموجب المتطلبات الجديدة، يمكنه السفر إلى أي مكان لكنه لا يستطيع مغادرة كمبوديا".

وكيم سوخا زعيم سابق لحزب الإنقاذ الوطني الكمبودي (المنحل)، الحزب المعارض الرئيسي في البلاد والحاظي بشعبية كبيرة، والذي يواجه ضغوطا كبيرة منذ أن كاد يطيح برئيس الوزراء هون سين في 2013.

المصدر: رويترز