جثة شاب إفريقي تكشف لغز انقطاع التيار الكهربائي في طرابلس الغرب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن منطقة الساعدية جنوب غرب مدينة طرابلس الليبية منذ يوم الجمعة، بسبب محاولات سرقة الأسلاك.

ولفتت الشركة في بيان السبت، إلى "أنه بعد ورود بلاغ من مدير إدارة توزيع الجفارة بانقطاع التيار، أظهر الكشف وجود أسلاك مقطوعة على الخط الخرساني 30 الساعدية، ووجود جثة شخص أسمر البشرة من إحدى الدول الإفريقية، وبجانبه آلة قطع الأسلاك".

ورجحت الشركة أن الشخص الذي وجدت جثته سقط من العمود أثناء قيامه بعملية قطع الأسلاك، في إطار الاعتداءات المستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية.

ولفت البيان إلى أن الجهات الأمنية هرعت إلى المكان بعد إبلاغها، للكشف على الجثة وتم إعطاء الإذن بتركيب الأسلاك المقطوعة لإعادة التيار الكهربائي للمنطقة.

المصدر: بوابة الوسط