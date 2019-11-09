مصر.. جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة بطنطا

كثف ضباط البحث الجنائي بمركز محافظة طنطا المصرية جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شخص ملقاة على الطريق المؤدي لقرية دفرة.

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير مباحث الغربية يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة بطريق قرية دفرة التابعة لدائرة مركز طنطا، وبها عدة إصابات مختلفة.

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وتم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد توفيق شهوان، رئيس مباحث مركز طنطا، ومعاونيه لكشف غموض الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة.

المصدر: الشروق المصرية