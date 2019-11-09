تكتل برلماني مصري يرفض إحالة نائب إلى لجنة القيم لمطالبته برحيل السيسي

أكد تكتل 25-30 البرلماني المصري، رفضه للخطوة التي قام بها عدد من نواب الأغلبية بتقديم طلب لإحالة النائب أحمد الطنطاوي عضو التكتل، إلى هيئة المكتب توطئة لتحويله إلى لجنة القيم.

وأكد التكتل في بيان أنه "في كل ممارساته البرلمانية ملتزم بأن يكون معبرا عن المعارضة الوطنية الحقيقية التي تؤدي واجبها من داخل أرض الوطن وتحت قبته ومستخدما للأدوات البرلمانية والدستورية مدافعا عن الأرض والدستور اللذان أقسمنا على احترامهما".

وأضاف في البيان: "بوصلتنا في تكتل 25 – 30 لم ولن تحيد عن صالح هذا الوطن وصالح الجمهور الأعظم منه وقد شهدت الأيام على صحة مواقفنا وسلامة مقصدنا وأكدت للأسف على خطأ الحكومة والأغلبية في كافة القرارات التي زادت من معاناة معظم المصريين وجعلتنا جميعا نتشارك القلق على المستقبل".

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وأكد التكتل رفضه "بكل وضوح هذا التحرك غير المبرر والذي ينذر بتوجهات شديدة السوء على سلامة المؤسسات الأساسية في مصر وتعبير واضح عن تجاوز الحدود الدنيا للديمقراطية وللأعراف البرلمانية، فإننا نؤكد التزامنا باستخدام كافة الخطوات التي يكفلها الدستور واللائحة لمواجهة هذا التحرك من الأغلبية".

وكان النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، تحدث خلال فيديو مطول بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلن فيه طرح "مبادرة إصلاحية" من خلال تقدمه بطلب إلى رئيس المجلس، علي عبد العال، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

ودعا الطنطاوي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى مغادرة الحكم في عام 2022، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة لا يترشح فيها، التزاما منه بالتعهد الذي قطعه على نفسه مرارا بعدم الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين.

القاهرة – ناصر حاتم