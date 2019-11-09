مصر.. حريق في طائرة أوكرانية في مطار شرم الشيخ (فيديو)

نشب حريق بطائرة أوكرانية قادمة من مدينة زاباروجيا إلى شرم الشيخ المصرية، وكاد يتسبب بكارثة، لكن العاملين في المطار تعاملوا بحرفية، وهو ما دفع وزير الطيران يونس المصري لشكرهم.

ووفقا لمصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصرية، نشب الحريق في إحدى إطارات الطائرة الأوكرانية، بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ، وذلك نتيجة تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة، مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته.

وقال المصدر، إن فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالتعاون، مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم، قام بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده إلى أقسام الطائرة الأخرى. وتم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة، واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.

من جانبه أشاد قائد الطائرة الأوكرانية، بعمل طاقم الخدمات الأرضية وفريق الطوارئ بمطار شرم الشيخ، وتعاملهم المحترف مع الحريق من حيث سرعة الاستجابة، وإطفاء الحريق وإخلاء الركاب دون أي خسائر في الأرواح.

المصدر: ناصر حاتم