الحوثيون يتوعدون السعودية وإسرائيل بأقسى الضربات

توعد زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، "إسرائيل والتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بتوجيه "أقسى الضربات" لهما.

وقال الحوثي، في خطاب متلفز ألقاه اليوم السبت بمناسبة ذكرى المولد النبوي، وبثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، قال: "من يسعى بالحروب والحصار إلى التحكم بنا وإخضاعنا فهو يسعى للمستحيل، وعاقبة أمره الخسران، ونحن نمد أيدي الإخاء والسلام لكل أمتنا، ومن يعادينا يتحمل هو المسؤولية لخياره الخاطئ وقراره الظالم".

ونصح دول التحالف العربي بوقف عملياتها في اليمن ورفع الحصار عن البلد، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يتراجع عن مسيرته التحررية حتى يتحقق له استقلاله التام.

وحذر الحوثي السعودية من "مخاطر وعواقب كبيرة ستترتب عليها في حال استمرت في عدوانها وحصارها"، وقال إن "استمرار العدوان معناه أن نستمر في تطوير قدراتنا العسكرية وتوجيه أقسى الضربات وهذا حق مشروع".

ولدى تناوله القضية الفلسطينية، أكد الحوثي "تمسك الشعب اليمني بموقفه تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والموقف الحاسم من إسرائيل، باعتبارها عدوة للأمة الإسلامية"، فضلا عن تمسكه بموقفه المناهض للسياسات الأمريكية.

وأضاف: "نؤكد على أن موقفنا في العداء لإسرائيل ككيان غاصب هو موقف مبدئي إنساني أخلاقي والتزام ديني"، مشيرا إلى أن الشعب اليمني "لن يتردد في إعلان الجهاد ضد العدو الإسرائيلي وتوجيه أقسى الضربات ضد الأهداف الحساسة في كيان العدو إذا تورط العدو في أي حماقة ضد شعبنا".

المصدر: قناة "المسيرة"