قالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري في حديث خاص لـ RT إن تقرير وكالة بلومبرغ عن الاقتصاد المصري وسرعة نموه مبشر جدا ويدعو للتفاؤل، لكن هناك خطوات كثيرة حتى يتطور.

وأضافت فهمي أن هذا الأمر "ينعكس على الاقتصاد الكلي للدولة، أما الاقتصاد الجزئي والذي نعني به تطور مداخيل الزراعة بزيادة الرقعة الزراعية وتطور قطاع السياحة والتصنيع ما زال أمامنا خطوات كثيرة حتى يتطور هذا الاقتصاد والذي يصب وحده على مستوى معيشة المواطن لأن نمو اقتصاد أي دولة مرهون في المقام الأول بتحسن الظروف المعيشية للمواطنين".

وأكدت أنه "رغم انخفاض أسعار الدولار إلا أن هذا التحسن ليس ملموسا بالقدرالكافي نتيجة عوامل داخلية ودولية. ومن أهم هذه العوامل الداخلية أن محاربة الدولة للفساد المستشري في القطاعات الحكومية ما زال في مهده كما أن ملف سد النهضة، وهو يتعلق بالمياه شريان الحياة في مصر لم يحسم بعد، وعوامل أخرى لا يتسع المقام لذكرها، تجعلنا نؤكد أن هناك خطوات كثيرة أمامنا حتى نقول إن مستوى معيشة المواطن المصري قد تحسن".

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ومن العوامل الدولية في كون هذا التحسن ليس بالقدر الكافي أيضا التي أوردتها فهمي "الحرب التجارية المستعرة على أشدها بين الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، فضلا عن الحروب وحالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة العربية في سوريا والعراق ولبنان وهناك خشية حقيقية من تفجر الأوضاع أكثر".

وختمت البرلمانية المصرية أنها بالرغم من كل "تلك العوامل فإنني بشكل عام متفائلة بمستقبل الاقتصاد المصري.

من جانبه قال الباحث الاقتصادي بالأهرام وليد عبد العظيم لــRT إن تراجع التضخم هو نتيجة متوقعة لحزمة الإصلاحات الاقتصاديه التى تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية. وهو ما انعكس بالإيجاب على التحسن التدريجي لأرقام التضخم، فضلا عن دور هذه الإصلاحات التي ساهمت بشكل كبير في اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اتخاذ قرار بخفض الفائدة وسط توقعات بالمزيد من الخفض خلال الأسبوع القادم.

وأشار إلى أن تراجع التضخم خطوة جيدة ولكن تحتاج إلى المزيد من الرقابة على الأسواق حتى يشعر المواطن بحجم الإنجاز الذى ساهمت فيه الإصلاحات الاقتصادية لمصر.

وختم بالقول إن "إشادة المؤسسات الدولية بهذا الإنجاز شهادة دولية تعكس مدى التحسن الملحوظ في خطى الحكومة المصرية وخطة الإصلاح التى بدأت تنفيذها منذ ما يقرب من 6 أعوام.

القاهرة - ناصر حاتم